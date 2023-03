Influencerin entschuldigt sich Pamela Reif nennt eigene „Transen“-Aussage dumm

Die 26-Jährige hatte bei Tiktok und Instagram nach eigenen Angaben ein Video mit einem Tiktok-Filter gepostet, der sie nach eigenen Worten wie eine „Transe“ habe aussehen lassen. „Es tut mir einfach so leid. Und das, was ich gestern gesagt habe, das war so falsch und so dumm“, erklärte sie. Bei Instagram hat Reif mehr als neun Millionen Follower, bei Tiktok mehr als 900.000.