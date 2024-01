Fotos Das ist die Schauspielerin Sandra Hüller

Sandra Hüller wurde am 30. April 1978 in Suhl (Thüringen) geboren. Sie wuchs zunächst in Oberhof und später in Friedrichroda auf. Schon während ihrer Schulzeit besuchte sie einen Theaterkurs und nahm an Workshops teil. Von 1996 bis 2000 studierte Hüller an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin.