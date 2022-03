Oscar-Preisträger : William Hurt im Alter von 71 Jahren gestorben

US-Schauspieler William Hurt bei der Weltpremiere von "Winter's Tale" ins Ziegfeld Theater in New York im Jahr 2014. Foto: dpa/Andrew Kelly

Portland Seine größten Erfolge feierte US-Schauspieler William Hurt in den 1980er-Jahren, 1986 gewann er einen Oscar als bester Hauptdarsteller. Jetzt ist er laut US-Medienberichten an den Folgen von Prostatakrebs gestorben.

Hollywood-Schauspieler William Hurt ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Er starb am Sonntag in Portland im US-Bundesstaat Oregon an den Folgen einer Prostatakrebs-Erkrankung, teilte sein Sohn Will den US-Medien „Deadline“ und „Hollywood Reporter“ mit. Hurt feierte vor allem in den 1980er-Jahren Erfolge und gewann 1986 den Oscar als bester Hauptdarsteller im Film „Der Kuss der Spinnenfrau“.