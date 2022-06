Regisseur soll sexuelle Gewalt ausgeübt haben : Oscar-Preisträger Paul Haggis in Italien festgenommen

Oscar-Preisträger Paul Haggis in Italien festgenommen

Rom/Brindisi Im Süden Italiens ist der Filmregisseur und Oscar-Preisträger Paul Haggis unter dem Vorwurf sexueller Gewalt gegen eine Frau festgenommen worden. Das berichteten am Sonntag italienische Medien unter Berufung auf Staatsanwälte in Brindisi.

Die Nachrichtenagentur La Presse und mehrere andere italienische Medien zitierten eine schriftliche Mitteilung der Staatsanwaltschaft in Brindisi, der zufolge sie Ermittlungen über Beschuldigungen führten, dass „eine junge ausländische Frau“ über zwei Tage gezwungen worden sei, „nicht einvernehmliche“ sexuelle Beziehungen“ zu haben. Die Frau habe sich deswegen medizinisch behandeln lassen müssen. Nach zwei Tagen des Missbrauchs sei sie „begleitet von dem Mann“ am Sonntag zum Flughafen von Brindisi gebracht und dort am Morgen trotz ihres „prekären physischen und psychischen Zustand“ allein gelassen worden.