Nach Ohrfeige gegen Chris Rock : Oscar-Akademie will schon Freitag über Schritte gegen Will Smith beraten

Oscar-Akademie will schon Freitag über Schritte gegen Will Smith beraten

Will Smith verpasst Moderator Chris Rock auf der Bühne bei der Verleihung der Oscars eine Ohrfeige, nachdem der Komiker einen Witz über Smiths Ehefrau gemacht hatte. Foto: dpa/Chris Pizzello

Los Angeles Der Schauspieler hatte dem Komiker Chris Rock bei der Oscar-Gala auf der Bühne eine Ohrfeige verpasst, nachdem dieser einen Witz über Smiths Ehefrau Jada Pinkett gemacht hatte. Die Konsequenzen sollen nun schon früher als geplant beschlossen werden.

Nach dem Ohrfeigen-Eklat um Will Smith (53) möchte die Oscar-Akademie einem Medienbericht zufolge früher als geplant über mögliche Maßnahmen gegen den Schauspieler beraten. Das Treffen solle bereits an diesem Freitag stattfinden - und damit zehn Tage früher als ursprünglich vorgesehen, wie aus einem Brief von Akademiepräsident David Rubin hervorgeht, aus dem der US-Sender „CNN“ zitierte.