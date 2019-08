Oliver Pocher im Streit mit der AfD : „Manchmal muss man als Prominenter auch entgegensteuern“

Düsseldorf Nachdem sich Oliver Pocher auf Twitter mit AfD-Chefin Alice Weidel eine hitzige Debatte geliefert hatte, kam es bei der Sendung „Guten Morgen Deutschland“ nun zum offenen Schlagabtausch mit einem AfD-Politiker.

Comedian Oliver Pocher hat vor wenigen Tagen auf einen Tweet der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel reagiert. „Laut Polizei #Frankfurt hat ein 40-jähriger Afrikaner den 8-jährigen und seine Mutter auf die Gleise gestoßen. An Entsetzlichkeit ist diese Tat kaum mehr zu überbieten - was muss noch passieren? Schützt endlich die Bürger unseres Landes - statt der grenzenlosen Willkommenskultur!“, schrieb Weidel.

„Die Herkunft des Täters mit dieser Straftat in Verbindung zu bringen, um hier rechtspopulistische Weisheiten zu verbreiten ist einfach nur dumm und ekelhaft“, konterte Pocher. Andere AfD-Politiker reagierten, es folgte eine tagelange Twitter-Diskussion.

Die Herkunft des Täters mit dieser Straftat in Verbindung zu bringen, um hier rechtspopulistische Weisheiten zu verbreiten ist einfach nur dumm und ekelhaft. https://t.co/RSG5UMeh29

Nun wurde die Konfrontation im Internet zu einer persönlichen: In der RTL-Sendung „Guten Morgen Deutschland“ traf Oliver Pocher auf den nordrhein-westfälischen AfD-Abgeordneten Martin Vincentz.

„Manchmal muss man als Prominenter auch entgegensteuern. Es gibt bei der AfD eine Entgleisung nach der anderen“, begründete Pocher seine Attacke gegen Alice Weidel. Er halte das für wenig „zielführend“, versuchte Vincentz Vorwürfe, die AfD instrumentalisiere den Vorfall, zu relativieren. Pocher konterte mit einem mittlerweile gelöschten Tweet der AfD-Bundestagsabgeordneten Verena Hartmann. „Ich verfluche den Tag Ihrer Geburt“, schrieb die Abgeordnete in Bezug auf den Tod des achtjährigen Jungen, der am Frankfurter Hauptbahnhof auf die Gleise geschubst worden war.

„Das darfst du als Mitglied des Bundestags nicht machen und da würde ich mir von jemandem wie dir wünschen, dass du dich eindeutig distanziert“, so Pocher. „Twitter ist ein sehr schnelles Medium“, sagte Vincentz.

„Ihr fischt ja am rechten Rand“, warf Pocher dem AfD-Politker dann vor. „Ihr wollt das ja.“ Als Beispiel nannte er den AfD-Politiker Björn Höcke. „Nachweislich habt ihr immer mit Rechtsradikalität zu tun und da muss man sich deutlicher von positionieren.“

Sehr gut! Danke der Nachfrage. Sie können ja gerne zu Ihrer Meinung stehen...aber es gibt einen feinen Unterschied zwischen Meinung und Hetze. Mein Tipp zum Feierabend: Distanzieren Sie sich von rechter Gewalt, erkennen Sie den Klimawandel an und geben sie jede Parteispende an. https://t.co/gkNHY3yUvF

Normalerweise müsse ein Tweet, wie der von Verena Hartmann, parteiintern Konsequenzen haben, wirft Pocher ein. „Das wäre in jeder Partei so. Bei euch läuft das durch. Und das gibt es halt zu oft. Und da muss man auch ab und zu mal sagen, dass da bei euch einiges schief läuft.“

„Da wird viel mit kokettiert, da gibt man mal der AfD einen mit, das gibt viel Gratis-Applaus im Netz“, so Vincentz. „Kriege ich nicht, habe ich auch nicht nötig“, so Pocher. „Aber die Ausfälle sind bei euch einfach am höchsten. Wenn ich alles von euch kommentieren würde, komme ich aus dem Twittern nicht mehr raus.“