Umstrittener Auftritt in Stuttgart Zuschauerin „bloßgestellt“ – SWR distanziert sich von Oliver Pocher

Dass sie das verneinte, bekam jedoch nicht nur das Publikum in Stuttgart mit, sondern auch Pochers 1,7 Millionen Follower auf Instagram mit. Denn der Comedian veröffentlichte ein Video seines Auftritts auf der Plattform, auf dem zu sehen ist, wie er die beiden Frauen im Publikum in Nahaufnahme filmt. „Hier zum Beispiel die beiden jungen Zuckerschnecken, das sind unsere Singles des Abends hier“, sagt Pocher in sein Mikrofon und in sein Handy. Dann schwenkt die Kamera auf die Frau, die er zuvor nach ihrem Sexleben befragt hat. „Das Schöne ist: Sie ist Doktorin und noch jungfräulich“, sagt er. Er fragt sie nach ihrem Arbeitsort, und kommentiert dann ihre Antwort mit: „Diese junge Dame versorgt Sie.“