Nach heftiger Ohrfeige in Boxhalle : Pocher befürchtet irreparable Schäden

Nach heftiger Ohrfeige in Boxhalle

Dortmund Nach dem Schlag gegen seinen Kopf am Rande eines Boxkampfes in Dortmund hat TV-Moderator Oliver Pocher nach eigenen Worten gesundheitliche Probleme mit dem Ohr. Den Angriff selbst bezeichnete der Comedian als „Kapitalverbrechen“.

Es gehe ihm „den Umständen entsprechend gut“ und er habe seinen Humor nicht verloren, sagte der 44-Jährige in einem Instagram-Video am Dienstag. Allerdings berichtete er, dass er in den vergangenen Tagen beim Arzt gewesen sei - sein Ohr sei „ziemlich angeschlagen“ gewesen. „Und wenn ich Pech habe, habe ich irreparable Schäden, die nicht wieder zurück gehen“, sagte Pocher. Momentan müsse er sich einer Behandlung unterziehen. „Ich kann momentan gewisse Frequenzbereiche einfach nicht hören.“