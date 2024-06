Ex-Footballstar FBI veröffentlicht Akten zum Fall O.J. Simpson zwei Monate nach Tod

In der Nacht des 12. Juni 1994 hatte ein Spaziergänger die mit vielen Messerstichen getöteten Nicole Brown und Ronald Goldman vor Browns Haus in Los Angeles entdeckt. Der Verdacht fiel auf Ex-Mann Simpson. Am Tatort wurden Abdrücke gefunden, die einem italienischen Luxus-Herrenschuh in Größe 45 zugeordnet werden konnten. Ermittler versuchten Simpson mit den Schuhen in Verbindung zu bringen und reisten der Akte zufolge dafür sogar bis nach Mailand.