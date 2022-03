Angriff auf Oliver Pocher : Wer ist eigentlich Fat Comedy?

Comedian Oliver Pocher Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Dortmund Am Samstag kam es in Dortmund bei einem Boxkampf zum Eklat: Comedian Oliver Pocher wird von Rapper Fat Comedy skrupellos ins Gesicht geschlagen. Dabei ist es nicht das erste Mal, dass er mit denkwürdigen Aktionen auf sich aufmerksam macht. Wer ist der Pocher-Angreifer?

Oliver Pocher (44) saß am Samstagabend beim Boxkampf von Felix Sturm in der Dortmunder Westfalenhalle in der ersten Reihe. Plötzlich kam ein Mann auf ihn zu und verpasste dem nichts ahnenden Comedian eine Ohrfeige. Dabei handelte es sich um Rapper und Influencer Fat Comedy (22), der nicht zum ersten Mal mit einer verrückten Aktion auf sich aufmerksam machte. Der Vorfall wurde auf Handy-Videos festgehalten.

So ist auf Videos ist zu sehen, wie Fat Comedy auf Pocher zuging und ihn dann ohne Warnung ins Gesicht schlug. Eine offensichtlich bewusste und geplante Attacke, die absichtlich gefilmt wurde, sagte ein Polizeisprecher. Dies sei dabei besonders herabwürdigend. Fat Comedy hat den Angriff später über Instagram mit seiner Abneigung gegenüber Oliver Pocher begründet. Doch wer ist Fat Comedy überhaupt?

Der Pocher-Angreifer heißt eigentlich Omar, ist 22 und kommt aus Bochum. Er nennt sich Fat Comedy, weil er bis vor ein paar Jahren noch stark übergewichtig war und rund 200 Kilo wog. Auf Instagram (315.000 Abonnenten), TikTok (1,5 Millionen) und Facebook (200.000) hat sich der 22-Jährige schon eine große Followerschaft aufgebaut, gibt sich auf seiner Homepage betont positiv. „Seit Jahren macht er vielen von jung bis alt Spaß mit seinen Instagram- und Facebook -Videos.“, schreibt er und habe seit Monaten mit einem Team an Musik zu gearbeitet, um „Menschen gute Laune zu machen“, was so gar nicht zur Prügel-Attacke auf Pocher passt.

Aber auch in der Vergangenheit wirbelte der Bochumer schon mit sonderbaren Aktionen Staub auf. Im Frühjahr 2021 fuhr er beispielsweise mit dem Fahrrad über die Berliner Stadtautobahn, trug dabei ein Shirt mit der Aufschrift „Say no to racism“ und „Don‘t forget Hanau“. Im Dezember 2019 stürmte er beim Spiel VfL Bochum gegen Hannover 96 in der 2. Bundesliga auf den Platz. Eigenen Angaben nach zufolge wollte er damit auf die Unterdrückung der Uiguren in China aufmerksam machen. Diese Aktion brachte ihm jedoch eine Anzeige wegen Körperverletzung ein, weil er einen Sicherheitsmann zu Boden gerissen hatte. Nach der Attacke auf Pocher dürfte er nun mit einer weiteren Anzeige rechnen.

