Ofarim-Prozess Jeanette Biedermann als Zeugin erwartet

Mit einer Aussage der Sängerin und Schauspielerin Jeanette Biedermann wird am Dienstag der Prozess gegen den jüdischen Musiker Gil Ofarim wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung fortgesetzt. Zudem ist der Musiker Gregor Meyle als Zeuge vor dem Landgericht Leipzig geladen. Am Nachmittag sollen die Aussagen des Hoteldirektors sowie einer Ermittlerin der Polizei folgen. Biedermann und Meyle waren nach Angaben eines Gerichtssprechers zwar nicht in dem Hotel, sollen aber wenig später Kontakt mit Ofarim gehabt haben.