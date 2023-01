Historischer Rückblick Welche Persönlichkeiten nach ihrem Tod aufgebahrt worden sind

Josef Stalin: In kilometerlangen Schlangen stehen die Sowjetbürger im März 1953 vier Tage lang an, um im Haus der Gewerkschaften Abschied von dem Diktator zu nehmen. Stalins einbalsamierter Leichnam erhält zunächst einen Platz im Mausoleum neben Revolutionsführer Lenin, später wird er wegen seiner Gräueltaten an der Mauer des Kremls beerdigt.