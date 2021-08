Ex-US-Präsident wird 60 : Republikaner kritisieren Obamas geplante Geburtstagsparty

Washington Der frühere US-Präsident Barack Obama wird an diesem Mittwoch 60. Mit Plänen für seine Geburtstagsfeier ist der Demokrat in die Kritik geraten, Republikaner werfen ihm vor, unüberlegt zu handeln.

Der Demokrat feiert an diesem Mittwoch seinen runden Geburtstag. In den vergangenen Tagen sorgten Berichte über eine geplante Geburtstagsfeier mit angeblich Hunderten geladenen Gästen wegen steigender Corona-Zahlen in den USA für Aufsehen. US-Medien berichteten, Obama plane am kommenden Wochenende eine große Feier auf der Insel Martha's Vineyard.