Termin nun bekannt Norwegische Prinzessin Märtha Louise heiratet amerikanischen Schamanen

Die Trauung soll am 24. August 2024 in Geiranger stattfinden, einem idyllisch an einem Fjord und zwischen Bergen gelegenen Ort in Norwegen. „Es bedeutet uns sehr viel, dass wir die Menschen, die uns nahestehen, an einem Ort versammeln können, der so reich ist an Geschichte und atemberaubender Natur“, hieß es in einer Mitteilung des Paares. Die norwegische Zeitung „VG“ berichtete, die Hochzeit werde aus privaten Mitteln bezahlt. Laut dem öffentlich-rechtlichen Sender NRK wird Verret nach Norwegen ziehen. Einen Titel bekommt er nicht.