Fotos aus Nordkorea In Staatsmedien gezeigte Tochter ist zweitgeborenes Kind Kims

Nordkoreanische Staatsmedien hatten am Samstag berichtet, Kim habe den Test der Interkontinentalrakete des Typs Hwasong-17 am Freitag persönlich beaufsichtigt und sei dabei von seiner Frau und der „geliebten Tochter“ begleitet worden. Fotos, die dazu verbreitet wurden, zeigten, wie Kim Hand in Hand mit seiner in eine weiße Jacke und rote Schuhe gekleideten Tochter dabei zusah, wie eine riesige Rakete auf einen Raketenträger-Lastwagen verladen wurde.