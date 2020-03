Ex-Arbeits- und Sozialminister : Norbert Blüm ist nach Blutvergiftung an Armen und Beinen gelähmt

Bonn 16 Jahre lang war Norbert Blüm deutscher Arbeits- und Sozialminister - und auch danach äußerst umtriebig. Er liebte den politischen Schlagabtausch und auch die Show. Nun wurde sein Leben komplett umgekrempelt: Blüm sitzt im Rollstuhl. Er ist gelähmt.

Der ehemalige Arbeits- und Sozialminister Norbert Blüm (84) ist nach einer Blutvergiftung an Armen und Beinen gelähmt. Sein neues Leben im Rollstuhl machte er in einem Beitrag für die Wochenzeitung „Die Zeit“ öffentlich. „Wie ein Dieb in der Nacht brach das Unheil in Gestalt einer heimtückischen Blutvergiftung in mein Leben ein“, berichtete Blüm darin. Seine Lage vergleicht er mit einer Marionette, der die Fäden gezogen wurden, so dass ihre Teile zusammenhangslos in der Luft baumeln. „Mir ist das Glück abhandengekommen, ungehemmt durch die Gegend zu streifen.“