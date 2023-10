Jetzt nochmal richtig absahnen? „Nö. Es reicht“ – Kerkeling will nicht noch einmal durchstarten

Hape Kerkeling will beruflich weiterhin kürzertreten. „Viele in meinem Alter sagen: Jetzt noch mal ordentlich absahnen! Jetzt noch mal alles geben! Ich sage: Nö. Es reicht“, sagte der 58 Jahre alte Entertainer dem Magazin „stern“. Dass er noch einmal in einer Hape-Kerkeling-Show im Fernsehen auftritt, schließt er aus.