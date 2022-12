Porträt Von der Schauspielerin zur Musikerin - das ist Nina Chuba

Die 24-Jährige, die im Oktober 1998 in Wedel im Kreis Pinneberg in Schleswig-Holstein geboren wurde, stand mit acht Jahren schon vor der Kamera. In der bekannten Serie „Die Pfefferkörner“ spielte sie von Staffel 5 bis 7 die Figur der Marie Krogmann in insgesamt 28 Folgen. Weitere Rollen in TV-Serien und Filmen folgten. Zuletzt war sie 2021 in der ZDF-Serie "Bettys Diagnose" zu sehen. Eine Schauspielkarriere verfolgte Chuba aber nicht.