Süßer Gastauftritt auf Youtube : Nico Rosbergs Tochter platzt mit rosa Zauberstab in Live-Video

Düsseldorf Als der ehemalige Formel-1-Weltmeister seine Meinung zum vergangenen Rennen in Ungarn abgeben möchte, wird Rosberg plötzlich unterbrochen. Seine kleine Tochter mischt sich ein – und hat ganz anderes im Kopf als Autorennen.

Eigentlich wollte Nico Rosberg nur schnell das vergangene Formel-1-Rennen in Ungarn analysieren, als Livestream auf Youtube. Doch während der Formel-1-Sieger von 2016 seinen Fans erklären will, „warum die Formel-1 wieder großartig ist“ („Here’s why F1 is awesome again“), stiehlt ihm seine kleine Tochter die Show.