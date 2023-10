Geschichtsträchtige Immobilie Luxuriöses Herrenhaus von Jackie Kennedy wird versteigert

Die Historie des Anwesens spiegelt sich innen wie außen wider. So befindet sich in der Empfangshalle noch der Kamin mit der Originalverkleidung. Insgesamt gibt es in dem Anwesen mit den drei Häusern, die alle miteinander verbunden sind, 13 Schlafzimmer und 18 Badezimmer. Die Website von „Concierge Auctions“ beschreibt die Residenz als „modernes Prunkstück mit hochwertigem Design, Einbauten und Ausstattungen“. Die „historische Eleganz“ sei sorgfältig bewahrt worden. Aufgezählt werden Details wie ein glänzender Parkettboden, das Fischgrätenparkett aus Eiche, die Gourmetküche oder „unglaubliche Stuckarbeiten“. Ein Imagefilm mit tragender Musik im Hintergrund auf der Webseite "Concierge Auctions" vermittelt einen Eindruck: Kronleuchter, Holzvertäfelungen, goldfarbene Decken, Feuer im Kamin, Ledersessel, Badezimmer in Marmor und unendlich viele Zimmer. Zu dem Anwesen gehört auch ein Garagenparkplatz für drei Autos. Das soll laut Auktionshaus eine „echte Rarität“ in dem historischen Viertel sein.