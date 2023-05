„Nahezu katastrophale Verfolgungsjagd“ Harry und Meghan mehr als zwei Stunden von „aggressiven“ Paparazzi verfolgt

Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan sind nach Angaben einer Sprecherin in New York Opfer einer „fast katastrophalen“ Verfolgungsjagd durch Paparazzi geworden. Die „gnadenlose“ Verfolgungsjagd der „höchst aggressiven“ Fotografen am Dienstagabend habe „mehr als zwei Stunden“ gedauert, erklärte eine Sprecherin des Paares am Mittwoch. Der Vorfall weckte Erinnerungen an den Tod von Harrys Mutter Prinzessin Diana, die 1997 nach einer Verfolgsjagd mit Paparazzi ums Leben gekommen war.