Prinzessin Charlotte, das zweite Kind von Prinz William und Herzogin Kate feiert ihren siebten Geburtstag. Ihre Mutter hatte am Wochenende in Norfolk süße Fotos von ihr aufgenommen, die wir ihnen nicht vorenthalten wollen. Die strahlende Prinzessin in Bildern.

Prinzessin Charlotte strahlt mit Spaniel Orla in die Kamera.