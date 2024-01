Unfall am Set Neue Anklage gegen Alec Baldwin nach Todesschuss bei Filmdreh

Hollywoodstar Alec Baldwin kommt mehr als zwei Jahre nach dem tödlichen Schuss auf eine Kamerafrau am Filmset des Westerns „Rust“ kommt doch noch vor Gericht. Eine sogenannte Grand Jury in Santa Fe klagte den 65-Jährigen am Freitag wegen fahrlässiger Tötung der Kamerafrau Halyna Hutchins an. Baldwins Verteidiger kündigten an, die Anklage anzufechten. „Wir freuen uns auf unseren Tag vor Bericht, schrieben die Anwälte Luke Nikas und Alex Spiro in einer Email.