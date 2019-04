Netflix-Erfolgsserie „The Crown“ : Diese Newcomerin spielt Prinzessin Diana

Los Angeles Die Macher der Erfolgsserie „The Crown“ haben die Darstellerin für die Rolle der Prinzessin Diana gefunden. Sie setzen auf eine Nachwuchsschauspielerin, die erst kürzlich zusammen mit Keira Knightley gedreht hat.

Die Macher der mit Preisen überhäuften Netflix-Produktion „The Crown“ haben ihre Prinzessin-Diana-Darstellerin gefunden. Emma Corrin werde Lady Diana Spencer in der vierten Staffel der Hitserie spielen, teilten die Produzenten am Dienstag auf Twitter mit. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen.