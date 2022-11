„Love Hurts“ : Nazareth-Sänger Dan McCafferty ist tot

Berlin 45 Jahre lang hat Dan McCafferty mit seiner Reibeisenstimme die Fans von Nazareth mit Songs wie „Love Hurts“ beglückt. Erst mit Ende 60 verließ er die Band aus gesundheitlichen Gründen. Nun ist der Schotte gestorben.

Dan McCafferty, Ex-Leadsänger der schottischen Hardrock-Band Nazareth, ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Ein Toursprecher bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch auf Nachfrage den Todesfall. Die Tournee der Band geht den Angaben zufolge weiter. In den nächsten Wochen gibt Nazareth auch Konzerte in Deutschland, am Freitag ist ein Auftritt in Flensburg geplant.