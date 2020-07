Naya Rivera vermisst : Nächster „Glee“-Star offenbar tot - lastet auf der Serie ein Fluch?

New York „Glee“-Star Naya Rivera ist vermutlich tot. Davon gehen die Behörden aus, sie vermuten einen tragischen Unfall. Rivera wäre nicht der erste Star der Serie, der auf mysteriöse Art und Weise ums Leben kommt.

Einen Tag nach dem Verschwinden der US-Schauspielerin Naya Rivera bei einem Bootsausflug auf einem See in Kalifornien geht die Polizei vom Tod des Stars aus der Musical-Fernsehserie „Glee“ aus. „Die Ermittler glauben, dass Rivera bei einem offenbar tragischen Unfall ertrunken ist“, erklärte der Sheriff des Bezirks Ventura. Rettungskräfte hätten mit Tauchern, Booten und Hubschraubern nach der 33-Jährigen gesucht, aber keine Spur von ihr gefunden. Am Mittwoch hatte Rivera für einen Ausflug mit ihrem vierjährigen Sohn ein Boot auf dem Lake Piru nahe der Westküstenmetropole Los Angeles gemietet. Der Junge wurde allein, aber unversehrt auf dem See gefunden.