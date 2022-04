Großes Fest im Herbst : Enkelin von Joe Biden plant Hochzeit im Weißen Haus

Washington Die 28-jährige Naomi Biden ist Anwältin, ihr 24 Jahre alter Verlobter studiert ebenfalls Jura. Details zur Hochzeit sollen in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden. Laut einer Pressesprecherin werde die Familie Biden für alle Kosten aufkommen.

Im Weißen Haus steht im Herbst ein großes Fest an: Die Enkelin von US-Präsident Joe Biden heiratet. Die Hochzeit zwischen Naomi Biden und ihrem Verlobten Peter Neal soll am 19. November stattfinden und wird im Weißen Haus in Washington gefeiert.