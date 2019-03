Nacktfoto auf Instagram: Miley Cyrus freut sich auf Woodstock-Festival

Berlin Im Sommer wird in den USA „50 Jahre Woodstock“ gefeiert. Miley Cyrus scheint sich besonders auf ihren Auftritt bei der Jubiläumsveranstaltung des Festivals zu freuen. Das dazugehörige Posting der Sängerin feiern inzwischen Millionen Fans.

Ebenfalls am Dienstag wurde das Line-Up des Festivals bekanntgegeben. Weitere Headliner der Jubiläumsfeier im Bundesstaat New York sind Jay-Z, Dead & Company, The Killers und Chance the Rapper. Gitarrist Carlos Santana soll 50 Jahre später noch einmal auf der Bühne eines Woodstock-Festivals stehen.