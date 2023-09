Nach Tod von Willi Jasmin Herren zeigt erstmals ihren neuen Freund

Als der Kölner Schauspieler und Schlagersänger Wilhelm „Willi“ Herren (†45) am 20. April 2021 tot in seiner Wohnung aufgefunden wurde, standen seine Fans unter Schock. Noch viel schlimmer war der Tod des beliebten Entertainers aber für seine Ehefrau Jasmin. Die 44-Jährige hatte sich zwar im März 2021 von Willi getrennt, trauerte aber dennoch lange um ihren Ehemann. Und ließ zwei Jahre lang keine anderen Männer in ihr Leben.