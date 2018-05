Nach Trennung: Boris Becker bedankt sich bei Twitter für Unterstützung

Berlin Tennislegende Boris Becker hat sich am späten Dienstagabend auf Twitter zu seiner Trennung von Ehefrau Lilly geäußert. Die beiden hatten ihr Ehe-Aus zuvor öffentlich gemacht.

Boris Becker hat sich nach Bekanntwerden seiner Trennung von Ehefrau Lilly für die Unterstützung von Fans und Freunden. „Ich bin überwältigt und sehr berührt von all den positiven/lieben/emotionalen Botschaften an mich... ich habe wirklich noch ein paar Freunde! Vielen Dank“, schrieb der 50-Jährige in der Nacht auf Mittwoch bei Twitter.