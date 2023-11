Nach Tod von TV-Urgestein So trauern Prominente um Hans Meiser

„Hans Meiser war Wegbereiter für ein ganzes Genre und viele weitere Talkshows in Deutschland“, sagte die Programmgeschäftsführerin von RTL und RTL+, Inga Leschek. Zahlreiche Weggefährten und Freunde haben ihn in dieser Zeit begleitet und nehmen Abschied. Zum Teil kommen sie in Interviews zu Wort, aber auch in den sozialen Medien bekunden viele ihre Trauer. Oliver Pocher gehört dazu, aber auch Freunde wie Jan Hofer oder Harry Wijnvoord.