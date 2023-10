Til Schweiger zeigt Reue „Ich will jetzt keine Zeit mehr verlieren“

Auch in Manta, Manta – Zwoter Teil“, der im März 2023, angelaufen war, ist Til Schweiger in der Hauptrolle wieder mit ordentlich Sprit in jeglicher Form unterwegs. Doch kurz nach der Premiere wurden schwere Vorwürfe gegen den 59-Jährigen laut, der diesmal auch Regie führte: Er soll starken Alkoholeinfluss nicht nur gemimt haben, sondern angeblich tatsächlich betrunken am Set erschienen sein, Mitarbeiter schikaniert haben und sogar übergriffig geworden sein. Der „Spiegel“ berichtete damals unter anderem von einem „Klima der Angst“ bei den Dreharbeiten.