Nach Ohrfeige bei Boxkampf : Oliver Pocher gewinnt Gerichtsprozess gegen Fat Comedy

Düsseldorf Bei einem Boxkampf im März verpasste Rapper und Influencer Fat Comedy Oliver Pocher eine schallende Ohrfeige. Ein Video davon teilte er später auf Social Media. Nun sprach das Frankfurter Landgericht ein Urteil zu dem Fall.

Im Frühjahr kam es beim Boxkampf zwischen Ex-Weltmeister Felix Sturm und Istvan Szili zum Eklat: Nicht nur im Ring flogen die Fäuste, sondern auch im Publikum. Als Rapper und Influencer Fat Comedy (23, mit bürgerlichem Namen Giuseppe Sumrain) auf Oliver Pocher (44) traf, holte er aus und verpasste dem Comedian Pocher eine schallende Ohrfeige. Der Influencer wurde daraufhin von Sicherheitsleuten abgeführt. Die Krönung der fragwürdigen Aktion: Der 23-Jährige hielt das Ganze auf dem Handy fest, verbreitete später das Video in den sozialen Medien. Doch dies blieb nicht ohne Folgen.

Im Oktober fand nun die Gerichtsverhandlung statt, dabei stand jedoch nicht nur die Ohrfeige im Mittelpunkt, sondern auch die Verbreitung des Videos davon. „Mein Mandant wird geschmäht, erniedrigt und verächtlich gemacht – nur um mehr Follower auf Instagram zu bekommen“, erklärte Pochers Anwältin Verena Haisch der Bild. Vor dem Landgericht Frankfurt war die Schuldfrage bezüglich der Ohrfeige zwar unstrittig, was die Verbreitung des Videos allerdings betraf, spalteten sich die Meinungen. Dirk Giesen, der Anwalt von "Fat Comedy" erklärte diesbezüglich: „Das Video steht für freie Meinungsäußerung, auch wenn es überspitzt ist.“ Doch das Gericht sah es anders und stimmte der einstweiligen Verfügung von Oliver Pocher zu. Zudem muss Fat Comedy alle Kosten des Prozesses tragen. Sollte er außerdem das Video noch mal teilen, droht ihm eine Geldstrafe von bis zu 250.000 Euro. Allerdings hat er schon angekündigt, in Berufung gehen zu wollen. Somit könnte es also noch eine weitere Runde im Konflikt Pocher gegen Fat Comedy geben.