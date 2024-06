Vorbild Heinz Hoenig Komiker Markus Majowski bittet um Spenden nach Knie-OP

Auf so viel Großzügigkeit hofft nun auch Markus Majowski (60). Der Komiker hat am 29. Mai einen Spendenaufruf auf dem Portal erstellt und seine Fans um 23.000 Euro für die Finanzierung einer Knie-OP gebeten. Majowski habe zwei Bühnenunfälle gehabt und wegen einer Reha-Maßnahme aktuell keine Einnahmen. „Eure Unterstützung, um über die Runden zu kommen, ist ein echtes Geschenk“, erklärt er in seinem Aufruf. Allerdings hält sich die Spendenbereitschaft bisher in Grenzen. Aktuell (Stand: 19. Juni 2024) sind gerade mal 1700 Euro zusammengekommen. „Ich hab mich so gefreut über die vielen positiven Nachrichten. Aber auch die Kritik verstehe ich“, äußert sich Majowski.