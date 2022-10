Rapper verlor Adidas-Deal : Kanye West ist offenbar kein Milliardär mehr

Düsseldorf Der Sportartikelkonzern Adidas hat die Zusammenarbeit mit Kanye West für beendet erklärt und die Produktion von Produkten der Marke Yeezy eingestellt. Laut Forbes soll West nun auch seinen Status als Milliardär verloren haben.

George Floyds Familie will Kanye West verklagen

So sei Kanye West, auch bekannt als Ye, vor etwas mehr als einem Jahr noch mehr als sechs Milliarden US-Dollar schwer gewesen. Im Zuge der beendeten Zusammenarbeit mit mehreren Unternehmen, wie dem deutschen Sportartikelhersteller Adidas, wird sein Vermögen von Forbes nun „nur“ noch auf 400 Millionen US-Dollar geschätzt. Vor allem der Yeezy-Deal hatte in den vergangenen Jahren die Taschen von West gefüllt. Der Rapper hatte seit 2015 Schuhe und Klamotten unter der Marke Yeezy für Adidas designt. Das Unternehmen erklärt das Ende der Zusammenarbeit mit folgenenden Worten: „Die jüngsten Äußerungen und Handlungen von Ye sind inakzeptabel, hasserfüllt und gefährlich.“ Aus diesem Grund werde das Unternehmen die Produktion von Produkten der Marke Yeezy einstellen und alle Zahlungen an den Künstler stoppen.