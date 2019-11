Sängerin spricht von Mutprobe : Camila Cabello gesteht Diebstahl im Kensington-Palast

London Die US-Sängerin Camila Cabello hat einen Diebstahl im Londoner Kensington-Palast gebeichtet. „Tut mir leid, William, tut mir leid, Kate“, entschuldigte sich die 22-Jährige im Interview mit „BBC Radio 1“-Moderator Greg James am Dienstag.

Cabello und James waren Ende Oktober für eine Ehrung der Gewinner des Teen Hero Awards im Kensington-Palast. Die beiden seien kurz davor gewesen, Prinz William und Herzogin Kate (beide 37) zu treffen, als James die Musikerin zu der Tat überredete: „Und ich sagte zu dir: Klau was! Klau diesen Stift!“, berichtete er. Cabello fragte, ob dies eine Mutprobe sei. Da habe sie sich herausgefordert gefühlt.

„Ich hab es also getan“, sagte Cabello, die mit dem kanadischen Popsänger Shawn Mendes liiert ist. James habe den Diebstahl gleich an einen Palast-Angestellten verpetzt. Sie habe den Stift daraufhin in das Portemonnaie ihrer Mutter gesteckt. Die sei damit nicht einverstanden gewesen und habe ihn zurückgeben wollen. „Ich sagte: Das geht nicht. Das ist eine Mutprobe. Ich muss den Stift mitnehmen“, berichtete die Musikerin. Ihre Beute habe sie immer noch.