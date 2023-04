Twitter- und Tesla-Chef Musk gründet Firma für künstliche Intelligenz

Über das bereits am 9. März registrierte Unternehmen hatte in der Nacht zum Samstag das „Wall Street Journal“ berichtet. Schon in den vergangenen Tagen häuften sich Hinweise auf Musks verstärkte Aktivität bei künstlicher Intelligenz (Artificial Intelligence/AI). So berichtete die „Financial Times“ am Freitag, dass er bereits Investoren für eine neue KI-Firma gefunden habe. Die Website „Business Insider“ schrieb, er habe tausende Grafikkarten des Anbieters Nvidia kaufen lassen. Die Technik wird oft für Anwendungen auf Basis künstlicher Intelligenz eingesetzt. Musk spielte das jüngst in einem Interview herunter: Alle kauften gerade viele Grafikkarten.