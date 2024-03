Süße Nachricht auf Instagram Musiker Alvaro Soler wird zum ersten Mal Papa

„The Voice Kids“-Coach Alvaro Soler und seine Partnerin Melanie Kroll erwarten ihr erstes Kind. In einem Video auf Instagram schlägt der 33 Jahre alte Sänger eine Zeitung mit dem Titel „The Baby News“ auf. Die Überschrift auf Seite eins: „Baby No. 1 Coming Soon“. Danach zeigt Melanie Kroll ihren Babybauch. Soler küsst ihn. Das Paar erhielt in dem sozialen Netzwerk viele Glückwünsche von den Fans. Im vergangenen Sommer hatten Soler und Kroll geheiratet, wie das Paar auf Instagram zeigte. Kroll teilte dort auch Informationen zu ihrer Hochzeitskleidung und weitere Details.