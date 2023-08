Trump ist nicht der Erste Von diesen Prominenten gibt es Mugshots

Ein Bild nach der ersten Festnahme des NFL-Stars in Los Angeles von 1994 ist in die US-Justizgeschichte eingegangen. 1995 wurde Simpson in einem hochumstrittenen Urteil vom Mordvorwurf freigesprochen, später wurde er allerdings in einem Zivilverfahren zur Zahlung von 33,5 Millionen US-Dollar Schadenersatz an Hinterbliebene verurteilt. Einige Jahre danach landete Simpson dann doch noch im Gefängnis – wegen Raubes. 2017 wurde er vorzeitig aus der Haft entlassen.