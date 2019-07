Mit bunten Klammern an einer Wäscheleine befestigt : Moritz Bleibtreu postet Tintenfisch-Foto – und verärgert seine Fans

Mit bunten Klammern an einer Wäscheleine befestigt

Moritz Bleibtreu in Freiburg. Foto: dpa/Patrick Seeger

Düsseldorf Mit einem ungewöhnlichen Schnappschuss hat Schauspieler Moritz Bleibtreu Tierfreunde gegen sich aufgebracht. Auf Instagram postete er ein Foto von Tintenfischen, die an einer Wäscheleine hängen.

Schauspieler Moritz Bleibtreu (47, „Lommbock“) hat mit einem Foto von Tintenfischen Instagram-Nutzer auf die Palme gebracht. Er postete am Dienstag ein Bild mit zwei solchen Meerestieren, die - mit bunten Klammern befestigt - an einer Wäscheleine hängen. Das Bild wurde offenbar in südlichen Gefilden aufgenommen, im Hintergrund ist Wasser zu sehen.