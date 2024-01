„Keine Gefahr für die Allgemeinheit“ Mord an Hip-Hop-Ikone Tupac Shakur – Angeklagter fordert Freilassung

Die Staatsanwaltschaft behauptet in einem in der vergangenen Woche eingereichten Gerichtsantrag, dass Aufzeichnungen seiner aus dem Gefängnis geführten Telefongespräche zeigten, dass es Zeugen gebe, denen bei einer Freilassung des Angeklagten Schaden drohe. Zu seiner Verhaftung trugen demnach frühere Aussagen des Mannes bei - etwa in Polizeiverhören, in seinen 2019 erschienenen Memoiren und in den Medien. Diese hätten starke Beweise dafür geliefert, dass er für den Schusswaffenangriff im September 1996 aus einem Auto heraus verantwortlich sei.