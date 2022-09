Eric Idle : Monty-Python-Komiker erholt sich von Bauchspeicheldrüsenkrebs

London Der britische Komiker, der mit Filmen wie „Das Leben des Brian“ und „Ritter der Kokosnuss“ berühmt geworden war, war in den USA in der TV-Show „Masked Singer“ aufgetreten.

Der britische Schauspieler Eric Idle (79) hat nach eigenen Angaben die oft unheilbare Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs unbeschadet überstanden. Die gefährliche Krankheit sei zufällig äußerst früh entdeckt worden, schrieb das Mitglied der legendären Komikergruppe Monty Python in der US-Zeitschrift „Time“. „Vor drei Jahren hatte ich viel Glück: Bei mir wurde Bauchspeicheldrüsenkrebs festgestellt. Glück? Eine der tödlichsten Krebsformen, wie um alles in der Welt kann man da von Glück reden? Nun, weil es unglaublich früh festgestellt wurde“, so Idle weiter. „Nein, nicht vor dem Mittagessen, aber bevor es sich irgendwie ausbreiten konnte.“