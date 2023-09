So sieht das Cover aus Désirée Nick macht sich mit 66 Jahren als älteste Frau für den „Playboy“ nackig

Entertainerin Désirée Nick lässt mit 66 Jahren für den „Playboy“ die Hüllen fallen - und spricht über den Umgang mit älteren Frauen. „Der Blick auf eine Frau in der Mitte des Lebens ist klischee-behaftet und voller Vorurteile. Ich möchte diese Rollenbilder und Klischees durchbrechen“, sagt die „Dschungelcamp“-Siegerin von 2004 in der deutschen Oktober-Ausgabe des „Playboy“. „Ich habe all das, was man erotische Reize nennt, in eine völlig neue Altersklasse transportiert. Und genau das zeige ich mit und durch den „Playboy“.“ Sie ist damit die bisher älteste Frau auf der deutschen Ausgabe des Magazins.