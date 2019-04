Liebes-Aus nach wenigen Monaten : Sylvie Meis trennt sich von Freund Bart Willemsen

Hamburg Erst vor gut einem Monat zeigten sich Sylvie Meis und ihr neuer Freund Bart Willemsen in der Öffentlichkeit. Jetzt bestätigte die Ex von Rafael van der Vaart das Ende der Beziehung zum zwölf Jahre jüngeren Willemsen.

Meis und der niederländische Filmproduzent waren seit November 2018 ein Paar gewesen. Kennengelernt hatten sie sich bei den Dreharbeiten zu ihrem ersten deutschen Kinofilm „Misfit“ in Amsterdam. Bei der Premiere in Köln am 9. März traten die beiden noch als Paar auf.