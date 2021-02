Zweifel am Lockdown : Moderatorin Marlene Lufen teilt emotionalen Instagram-Clip

Die Moderatorin Marlene Lufen geht mit ihrem Instagram-Video viral, in dem die ihre Zweifel zum Lockdown teilt. Foto: dpa/Henning Kaiser

Berlin Der Lockdown zerrt an aller Nerven. Für viele Menschen ergeben sich daraus etliche existenzielle Probleme, häufig auch ungesehen. Grund genug für die Sat.1-Moderatorin in einem Video andere Zahlen als die Neuinfektionen in den Fokus zu rücken und die aktuellen Maßnahmen in Frage zu stellen.

Ihre Zweifel am aktuellen Lockdown in Deutschland hat Fernsehmoderatorin Marlene Lufen (50) in einem Instagram-Video geteilt. „Ich habe das Gefühl, dass wir in zwei, drei Jahren zurück gucken auf diese Zeit und denken, wir haben es falsch gemacht“, sagte die Moderatorin in dem Video, das sie am Montag in dem sozialen Netzwerk veröffentlichte. Probleme wie psychische Krankheiten, die sich während des Lockdowns verschlimmern könnten, oder steigende Zahlen von Gewaltfällen in Familien würden derzeit nicht genug betrachtet.

Die Journalistin hat hierzu eine Recherche durchgeführt und liefert entsprechend Zahlen: So habe die Gewalt an Kindern zugenommen, allein die Gewaltambulanz der Berliner Charité habe einen Zuwachs von 23 Prozent im ersten Halbjahr 2020 verzeichnet. Rund 600.000 Kinder würden zu Hause körperliche Gewalt erleben, was etwa 6,5 Prozent aller in Deutschland lebender Kinder ausmache, so die Moderatorin. Und auch bei den Hilfsangeboten gebe es einen hohen Zuwachs: 461.000 Kinder wählten im vergangenen Jahr die „Nummer gegen Kummer“ und auch deren Online-Beratung nahm um 31 Prozent zu - ähnlich sehe es bei anderen E-Mail-Hilfsangeboten aus.

Problematisch sei es zudem für die Kinder, die mit Eltern unter einem Dach leben, die mit Suchterkrankungen zu kämpfen haben. Lufen erläutert hier, dass rund 2,6 Millionen Kinder in solchen Haushalten leben und derzeit keine Möglichkeit hätten, dem zu entfliehen. Schließlich fehle Schule, Freizeitbetreuung und der Kontakt zu Gleichaltrigen.

Lufen sorgt sich nach eigenen Worten auch um Menschen mit Depressionen, Suchterkrankungen oder Herz-Kreislauf-Problemen, die aktuell nicht die Therapien bekommen könnten, die sie brauchten. Diese Menschen hätten „andere Probleme, die auch zum Tod führen. Und das alles wird im Moment zu wenig in Betracht gezogen.“

Auch hier liefert Marlene Lufen detaillierte Zahlen: Insbesondere Jugendliche zwischen 18 und 24 Jahren würden sich derzeit zu 67 Prozent überdurchschnittlich psychisch belastet fühlen. Neben einem hohen Anstieg der Zahlen von Menschen mit Depressionen, denen es zudem im Lockdown noch schlimmer gehe, verweist sie auch darauf, dass die derzeitige Situation viele Menschen erst in eine psychische Krankheit bringen könne. Die Belastung durch Armut, Existenzangst und Vereinsamung sei für viele Menschen viel zu hoch.

In ihrem emotionalen Video, das mittlerweile über 6,5 Millionen Mal angesehen wurde, wird Marlene Lufen auch persönlich: Sie erzählt von ihrer 80-jährigen Mutter, die seit 10 Monaten alleine zu Hause sitze und nicht mehr hinausgehe. Als Tochter merke sie, wie stark die Seniorin abbaut - was fehlt, sind soziale Kontakte, regelmäßige Bewegung und geistige Stimulation, etwa durch Scrabble mit Freunden. Daher stellt sie die Frage, welchen Preis die Menschen dafür zahlen müssen, um im Lockdown vermeintlich ihre Gesundheit zu schützen. „Wenn in einer riesigen Turnhalle acht allein lebende Damen ihren Sport machen, dann muss das doch möglich sein“, meint sie.

Zudem geht sie auf die Probleme von Menschen ein, die direkt von den Einschränkungen betroffen sind und damit psychische Probleme entwickeln - also Freiberufler, Friseure, Künstler und viele mehr.

Die „Sat.1-Frühstücksfernsehen“-Moderatorin distanziert sich in dem Video ausdrücklich von Corona-Leugnern und Verschwörungstheoretikern. „Jeder, der Bedenken an den Maßnahmen äußert, bei dem wird vermutetet, dass er in die Richtung Trump-Wähler, Michael Wendler oder Attila Hildmann geht. Nichts von alledem ist bei mir der Fall“, betonte sie.

Lufen erhielt für ihre Äußerungen viel Zuspruch. Auch viele Promis, darunter Sylvie Meis, Motsi Mabuse und Bettina Zimmermann, zeigten unter dem Clip ihre Unterstützung.

