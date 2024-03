Multitalent im TV-Geschäft Barbara Schöneberger wird 50

Schöneberger ist ein Multitalent und inzwischen seit ungefähr 25 Jahren im TV-Geschäft. Der Durchbruch gelang ihr mit der Talkshow „Blondes Gift“ (2001-2005), danach folgten viele andere Formate. „Jedes Jahr dachte ich mir so: Ist ja irre, es läuft immer noch. Ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, ich hab' was dafür getan“, erzählte die Moderatorin kürzlich im Gespräch mit Komikerin Ilka Bessin („Cindy aus Marzahn“) bei „Mit den Waffeln einer Frau“. Bessin sagte: „Das, was du machst, kann kein anderer so machen. Wenn es jemand anderes machen würde, es wär' hundertprozentig nicht so lustig, nicht so unterhaltsam und nicht so professionell.“