Strafe in Millionenhöhe : Model Bar Refaeli muss nach Steuerbetrug Sozialstunden leisten

Jerusalem Seit Jahren streitet das Model mit den israelischen Behörden über ein mutmaßliches Steuervergehen, dabei ging es unter anderem auch um ihre Beziehung mit Leonardo DiCaprio. Während Refaeli nun mit Sozialstunden davon kommt, muss ihre Mutter ins Gefängnis.

Das israelische Topmodel Bar Refaeli hat sich nach einem Fall von Steuerbetrug zu Sozialstunden bereiterklärt. Refaeli wird neun Monate Sozialdienst leisten, ihre Mutter Zipi muss 16 Monate ins Gefängnis, wie aus der Einigung mit den israelischen Behörden am Dienstag hervorging. Außerdem müssen die beiden zusätzlich zu den nicht gezahlten millionenhohen Steuersummen an den Staat auch eine umgerechnet 1,3 Millionen Euro hohe Strafe zahlen.

In dem Steuerstreit geht es um Refaelis Wohnsitz zu Beginn dieser Dekade, als das Topmodel durch die Welt jettete und durch ihre Beziehung mit Schauspieler Leonardo DiCaprio weitere Bekanntheit erlangte. Die israelische Steuerbehörde legt den Wohnsitz vor allem dadurch fest, ob die zu besteuernde Person die meiste Zeit des Kalenderjahres im Land verbringt. Sie habe die meiste Zeit nicht in Israel verbracht, gab Refaeli damals an und versteuerte ihr weltweit verdientes Einkommen aus manchen Jahren nicht in ihrer Heimat. Die Staatsanwaltschaft hatte Refaeli beispielsweise vorgeworfen, zwischen 2009 und 2012 rund 7,2 Millionen Dollar verdient und angegeben zu haben, in Übersee zu leben.