Bekannt aus „Im Angesicht des Todes“ : James-Bond-Star Tanya Roberts ist tot

Roger Moore als Geheimagent James Bond mit Tanya Roberts in einer Action-Szene des Films „Im Angesicht des Todes". Aufnahme vom Juni 1985. Foto: dpa / Goldschmidt

Los Angeles Schauspielerin Tanya Roberts, die vor allem durch ihre Rolle im Bond-Streifen „Im Angesicht des Todes“ weltweit bekannt wurde, ist tot. Die 65-Jährige brach beim Spaziergang mit ihren Hunden an Heiligabend zusammen.

Daraufhin sei sie ins Krankenhaus eingeliefert worden und am Sonntag in Los Angeles gestorben, sagte ihr Publizist Mike Pingel dem „Hollywood Reporter“.

„Ich bin am Boden zerstört“, sagte Pingel. „Sie war brillant und schön, ich fühle mich, als wenn ein Licht erloschen wäre.“ Roberts sei der „liebenswerteste“ Mensch gewesen und habe ein „großes Herz“ gehabt. Sie habe ihr Fans geliebt und vermutlich nicht gewusst, wie viel sie den Fans bedeutete.

In dem 1985 erschienenen Bond-Film „Im Angesicht des Todes“ übernahm Roberts alias Stacey Sutton die weibliche Hauptrolle und verkörperte eine Geologin. Es war der letzte Bond-Film, in dem Roger Moore die Rolle des Titelhelden als MI6-Agent spielte.

Roberts war auch in dem Fantasy-Film „Beastmaster - Der Befreier“ und als Sheena in der gleichnamigen Produktion „Sheena - Königin des Dschungels“ zu sehen, einer weiblichen Version des Tarzan-Dschungelklassikers.

Roberts wurde 1955 in der New Yorker Bronx geboren. Sie war zunächst als Model aktiv. Ihren Durchbruch als Schauspielerin feierte sie als Darstellerin in der US-Krimiserie „Charlie's Angels“. Das sei ihr erster „Job von Dauer“ gewesen, heißt es auf Roberts Homepage. „Hier begann meine Karriere.“