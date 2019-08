Trennung von Liam Hemsworth : Miley Cyrus veröffentlicht ersten Song nach Liebes-Aus

Miley Cyrus und Liam Hemsworth kommen in Beverly Hills zur Vanity Fair Oscar Party. Archivfoto. Foto: dpa/-

Los Angeles Nachdem Miley Cyrus und Liam Hemsworth überraschend ihre Trennung bekannt gegeben haben, melden sich die beiden bei Instagram zu Wort. Außerdem veröffentlichte Miley einen neuen Song – Fans vermuten in den Zeilen Anspielungen auf das Liebes-Aus.

Der Text scheint voller Anspielungen auf die Trennung zu sein: So heißt es etwa „Zu einer Zeit, als es wie im Paradies war“. Und weiter: „Eines Tages wachte ich auf und alles war zu Staub geworden.“ Die Songzeile „Wir sind keine 17, ich bin nicht die, die ich früher mal war“ könnte auf das Kennenlernen des Paares anspielen. Cyrus und Hemsworth trafen 2009 am Set des Films „Mit Dir an meiner Seite“ aufeinander. Cyrus stellt darin eine 17-Jährige dar.