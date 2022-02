Diagnose in TV-Sendung : Mickie Krause ist an Blasenkrebs erkrankt

Köln Die Diagnose bekam der Schlagersänger offenbar in einer Show, die auf das Thema Krebsvorsorge aufmerksam machen soll. Mittlerweile wurde Mickie Krause operiert.

Bei Party-Sänger Mickie Krause ist ein bösartiger Blasenkrebs festgestellt und bereits operiert worden. „Ich stelle mich dieser Geschichte, dieser traurigen Tatsache, dass ich nun mal Krebs habe. Aber ich bin ein starker Mensch, ein starker Mann. Ich komme da raus“, sagte der 51-Jährige in einem am Mittwoch bei Vox.de veröffentlichten Video.

Demnach war der Tumor in der Blase bei Dreharbeiten zu der Vox-Show „Showtime of my life - Stars gegen Krebs“ festgestellt worden. In der Sendung, die vom 15. Februar an ausgestrahlt wird, wollen Prominente auf das Thema Krebsvorsorge aufmerksam machen - unter anderem mit einer gemeinsam einstudierten Striptease-Choreographie. Aber auch die eigene Krebsvorsorge der Kandidaten beim Arzt wird begleitet.